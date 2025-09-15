Lunedì 15 Settembre 2025

L'Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
15 set 2025
15enne investita e uccisa da un camion in Trentino

Una ragazza di 15 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale in val Rendena, in Trentino. L'incidente si è verificato intorno alle ore 7.15 in località Giustino. Secondo le prime informazioni, la studentessa è stata travolta da un camion mentre stava aspettando l'autobus lungo la strada statale 239. Nonostante il tempestivo intervento di due ambulanze e dell'elisoccorso con il medico d'urgenza la giovane è deceduta sul posto. I carabinieri sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.

