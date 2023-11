15 feriti nel tentativo di passaggio da sud a nord di Gaza

Secondo le informazioni provenienti da Gaza, l'esercito israeliano avrebbe ferito 15 palestinesi mentre tentavano di passare dal sud al nord della Striscia. Lo riporta Haaretz, aggiungendo che sono stati trasportati in ospedale a Deir al-Ballah, nel sud della Striscia. L'esercito, dal momento della firma dell'accordo di tregua, ha ribadito che non è consentito il ritorno degli sfollati palestinesi dal sud al nord della Striscia e stamattina ha lanciato sull'enclave palestinese volantini in arabo per confermare tale punto.