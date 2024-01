142 dipendenti Unrwa uccisi in Gaza con inizio ostilità

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA) ha reso noto che, dall'inizio delle ostilità a Gaza, sono stati uccisi 142 dei suoi dipendenti (al 1/1). Inoltre, l'Agenzia stima che gli sfollati interni nella Striscia siano 1,9 milioni, ovvero oltre l'85% della popolazione. Al 30/12/23, quasi 1,4 milioni di sfollati interni erano rifugiati in 155 strutture dell'UNRWA in tutti e cinque i governatorati della Striscia di Gaza, di cui 160.000 nel nord e a Gaza City. Circa 400.000 persone si trovano nelle vicinanze di queste strutture e ricevono assistenza dall'Agenzia. In totale, 1,79 milioni di sfollati interni ricevono assistenza dall'UNRWA.