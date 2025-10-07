'140mila studenti senza alloggio nella Big Apple, record'

Nella città di New York, oltre 140mila studenti (pari al 15% del totale) sono senzatetto. Lo riferisce il New York Times citando dati propri. Si tratta di un numero senza precedenti che purtroppo sfocia anche in una vera e propria crisi educativa in quanto gli studenti privi di una abitazione sono spesso costretti ad assenze croniche, cambi di scuola e rischio di abbandono scolastico. I risultati sull'apprendimento sono catastrofici.

Il dato allarmante di New York rientra in un contesto nazionale dove 1,3 milioni di studenti sono identificati come senzatetto. Il quotidiano sottolinea che si tratta di una cifra per difetto. A causa della mancanza di edilizia accessibile, alcuni studenti dormono in shelter, in abitazioni sovraffollate, alberghi e altri luoghi di fortuna in grado di offrire una sistemazione temporanea. "Si è costantemente in modalità sopravvivenza", ha spiegato Latoya Iheanacho, che con i suoi tre figli è passata da un ricovero all'altro tra il Bronx e il Queens.

La città di New York ha uno dei numeri più alti di studenti senza casa tra i distretti scolastici in Usa e negli anni la situazione è andata peggiorando. Nel 2018, circa 130 scuole avevano uno studente su quattro senzatetto, nel giro di cinque anni il numero è passato a 330.