14 luglio: Mattarella,'Italia con Francia contro le minacce'

"In un momento storico caratterizzato da sfide senza precedenti, la Francia e l'Italia sono chiamate ad esercitare l'alta responsabilità che deriva dal loro ruolo di Paesi fondatori dell'Unione europea": lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio all'omologo Emmanuel Macron nel giorno della festa nazionale francese. "L'impegno comune in favore del rafforzamento della capacità decisionale e strategica dei 27 - scrive Mattarella nel messaggio - costituisce il principale strumento per far fronte, in coordinamento con i partner dell'Alleanza Atlantica, alle gravi minacce alla sicurezza del nostro continente rappresentate dall'aggressione russa contro l'Ucraina e dai focolai di tensione nelle regioni vicine". Dando appuntamento a Macron "fra qualche giorno", quando sarà a Parigi per l'apertura dei Giochi Olimpici, Mattarella coglie l'occasione per inviare al capo dell'Eliseo anche "i più calorosi auguri di un pieno successo nell'organizzazione" delle Olimpiadi, auspicando che "questo evento offra a tutti i popoli amanti della pace l'occasione di riflettere sull'importanza della coesistenza, della comprensione reciproca e degli alti principi umanitari di cui le Olimpiadi costituiscono una delle espressioni più alte".