13,4 miliardi spesi da Inps in 9 mesi per assegno unico Da gennaio a settembre 2020, 6.308.756 famiglie hanno ricevuto almeno una mensilità di assegno unico per 9.847.719 figli, con una spesa complessiva di 13,416 miliardi. Importo medio mensile: 256 euro a nucleo, 161 euro per figlio.