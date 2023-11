133 milioni di affitti non riscossi a Napoli

La mancata riscossione dei canoni d'affitto ha prodotto un ammanco da 133 milioni di euro nelle casse del Comune di Napoli: lo sottolinea la Procura della Corte dei conti della Campania, nell'invito a dedurre notificato dai Carabinieri alla preside di una scuola partenopea e ad altri sei indagati tra funzionari del Comune e della società in-house Napoli Servizi in relazione a un danno erariale da 92.349 euro. Per gli inquirenti i funzionari comunali sono colpevoli di "non avere mai contestato i ritardi clamorosi della Napoli Servizi in sede di riscossione, consentendo l'accumulo nel tempo di una ingente e stratosferica morosità".