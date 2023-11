13 Ristoranti Tre Stelle Michelin, Norbert Confermato

Con Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, nuova sede per il cuoco delle montagne applaudito calorosamente dalla platea del teatro di Brescia, e "Quattro passi" a Nerano, salgono a 13 i ristoranti con tre stelle Michelin in Italia. Oltre alle due new entry nell'Olimpo dei ristoranti che "valgono un viaggio", si confermano tristellati: Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara), Piazza Duomo ad Alba (Cuneo), Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Le Calandre a Rubano (Padova), Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mantova), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (L'Aquila), Uliassi a Senigallia (Ancona) e Enrico Bartolini al Mudec a Milano. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler ha inoltre ottenuto il riconoscimento della Stella Verde. "Sono estremamente felice, grazie ai miei soci, grazie a Michelin e soprattutto al futuro della cucina italiana" ha detto Norbert complimentandosi con i giovani premiati, molti dei quali hanno lavorato nella sua cucina. Nella 69/ma edizione della guida Michelin Italia, presentata a Brescia alle porte della Franciacorta, sono cinque i nuovi due Stelle e 26 i ristoranti che hanno ottenuto il riconoscimento di 'una stella Michelin'. La selezione degli ispettori della 'rossa' delinea un nuovo firmamento composto da 395 stelle distribuite in tutta la penisola. "Si tratta di una edizione da record che dà la misura di una cucina italiana piena di vitalità e talento", ha commentato Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin. Sono 33 le nuove stelle in totale, ha precisato il direttore della Guida Michelin Italia Sergio Lovrinovich, che hanno interessato 12 regioni e 5 i nuovi ingressi nella categoria dei due stelle Michelin.