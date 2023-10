“Libano lancia 12 razzi contro Israele”. Ma Hezbollah smentisce subito

Roma, 9 ottobre 2023 – Tensione alle stelle in Medio Oriente. Verso l’ora di pranzo la tv panarabo-saudita Al Arabiya riferisce di un presunto lancio di “almeno” 12 razzi dal Sud dal L ibano verso Israele. La notizia viene riportata con una scritta in sovrimpressione urgente e citando il proprio corrispondente nel sud del Libano. Pochi minuti e la tv al Manar degli Hezbollah libanesi smentisce l’attacco.

Beirut è l’osservata speciale di queste ore, polveriera da cui potrebbe innescarsi l’escalation del conflitto tra Hamas e Israele. "Mi auguro che la situazione in Libano possa essere tranquilla, che non ci siano attacchi di Hezbollah dal Libano verso il Nord di Israele, perché questo peggiorerebbe la situazione”, dichiarava il ministro degli Esteri Antonio Tajani pochi minuti prima che Al Arabiy parlasse del lancio di razzi. “Dobbiamo fare di tutto perché non ci siano altre realtà coinvolte, l'obiettivo nostro è quello di arrivare a un accordo 'due popoli, due Stati'. Non sarà facile, però bisogna essere perseveranti", aggiungeva Tajani.

Pur avendo smentito il lancio di razzi, Hezbollah ha minacciato oggi di attaccare posizioni americane in Medio Oriente nel caso Washington intervenisse direttamente nel conflitto tra Israele e Hamas.

"La Palestina non è l'Ucraina - ha sottolineato un portavoce del movimento sciita libanese filo-iraniano, dopo la mossa Usa di spostare navi da guerra verso il Mediterraneo, più vicine allo Stato ebraico –. Se gli Stati Uniti intervengono direttamente, tutte le posizioni americane nella regione diventeranno bersagli legittimi".