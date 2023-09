11 settembre, Meloni, impegno contro il terrorismo

L'11 settembre del 2001 non rappresenta solo una data che ha sconvolto gli Stati Uniti d'America. Quel giorno è stato un colpo al cuore di tutto l'Occidente e, con esso, ai principi fondamentali della nostra libera civiltà, della nostra storia e della nostra cultura. Lo ha scritto la Premier Giorgia Meloni su X in occasione dell'anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. "A distanza di 22 anni da quegli eventi tragici - ha aggiunto - il nostro pensiero e le nostre preghiere sono rivolti alle vittime innocenti, insieme a un abbraccio ai loro familiari e cari. Nel ricordare la loro memoria, rinnoviamo oggi, come allora, il nostro impegno nella lotta al fondamentalismo islamico e a ogni forma di terrorismo. Per non dimenticare".