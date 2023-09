11 Settembre: L. Fontana a Speaker McCarthy,ricordo commosso

"A 22 anni dagli attentati terroristici dell'11 settembre, desidero rinnovare a Lei, signor Presidente, e per Suo tramite a tutto il popolo degli Stati Uniti d'America, le espressioni della più intensa vicinanza, mia personale e di tutta la Camera dei deputati. In tale triste anniversario, il ricordo commosso delle migliaia di vittime innocenti, tra cui numerose di origine italiana, vive nei nostri cuori e nelle nostre coscienze". E' il messaggio che il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha inviato allo Speaker degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, recentemente incontrato a Tokyo in occasione del G7 dei Presidenti delle Camere Basse. "Nella nostra memoria restano ancora oggi indelebili lo sgomento e l'orrore per quelle terribili immagini, che hanno impresso nella Storia così tanto dolore e con il quale lo strazio dei familiari continua silenziosamente a convivere. Per le Istituzioni del mondo libero e democratico, onorare la memoria di quanti persero la vita in quelle circostanze drammatiche, e negli anni successivi, significa anche profondere ogni sforzo per sconfiggere il terrorismo e il fanatismo religioso e al contempo costruire, giorno per giorno, una prospettiva nuova della civile convivenza umana, fondata sul dialogo e sul pacifico confronto", conclude il presidente Fontana.