1000 corpi di terroristi Hamas trovati in Israele dall'Esercito

Fin dall'inizio del conflitto, abbiamo recuperato più di mille cadaveri di terroristi di Hamas nella zona limitrofa alla Striscia di Gaza e lungo la barriera di sicurezza, ha dichiarato il portavoce militare Daniel Hagari. Ha inoltre aggiunto che le ricerche sono ancora in corso e che questo numero potrebbe non essere definitivo. Hagari ha inoltre sottolineato che questo dato dà un'idea della gravità dei combattimenti avvenuti in quella zona, dell'eroismo e del coraggio dimostrato dai combattenti israeliani, maschi e femmine, nonché dei civili e delle altre forze di sicurezza che hanno affrontato assassini barbari assetati di sangue. (ANSAmed).