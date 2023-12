10 droni russi abbattuti a Kiev durante la notte

La scorsa notte, le forze russe hanno attaccato l'Ucraina a ondate con almeno 12 droni kamikaze di tipo 'Shahed', di fabbricazione iraniana. Di questi, 10 sono stati abbattuti dalla contraerea ucraina nella regione di Mykolaiv, come annunciato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev su Facebook, citato dall'agenzia Ukrinform. Anche un missile guidato Kh-59, lanciato dalla regione russa di Belgorod, non è arrivato a destinazione, come riportato da Ukrinform.