007 Kiev, attacco a nave russa un grande schiaffo a Putin

Il portavoce dell'intelligence ucraina Andrey Yusov ha dichiarato che gli eventi di Novorossiysk sono un "grande schiaffo" per il regime di Putin. Lo riporta Rbc-Ukraine. "In termini di sicurezza, ovviamente, questa è una grande perdita per la flotta degli occupanti e per la pianificazione di ulteriori operazioni di sbarco. L'uso di queste navi diventa più problematico, e questo è un fattore serio che gli occupanti terranno in considerazione", ha aggiunto Yusov.