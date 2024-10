007 Kiev, '6 ufficiali nordcoreani morti in un raid nel Donetsk'

Più di 20 militari, tra cui sei ufficiali della Corea del Nord, sono stati uccisi in un attacco missilistico nel Donetsk occupato dalla Russia. Lo riferiscono fonti dell'intelligence militare di Kiev a Interfax-Ucraina. Secondo le stesse fonti, altri tre militari nordcoreani sono rimasti feriti. Il Gur aveva riferito in precedenza dell'arrivo di un piccolo contingente di personale militare da Pyongyang, in particolare unità di ingegneria, ricorda l'agenzia, sottolineando "la cooperazione attiva tra Russia e Corea del Nord" nella guerra all'Ucraina. Il raid sarebbe avvenuto il 3 ottobre scorso.