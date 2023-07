Zuppi, 'ho raccontato al Papa della missione in Ucraina'

"Si ho relazionato al Papa" sulla missione a Mosca. È quanto ha detto ai cronisti il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, arcivescovo di Bologna e inviato speciale del Papa per la missione di pace in favore dell'Ucraina. Zuppi ha spiegato che la sua tappa a Mosca è stata incentrata in particolare sul dossier dei bambini ucraini deportati: "Speriamo che si cominci dai più piccoli da quelli che sono più fragili". Alla domanda su quali passi ci saranno, ha risposto: "Dobbiamo mettere a punto un meccanismo e quanto prima fare quello che è possibile fare".