Yellen, 'reagiremo a pratiche economiche sleali della Cina'

Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha avvertito che Stati Uniti e alleati reagiranno contro ciò che ha definito le "pratiche economiche sleali" della Cina, invitata a sposare riforme di mercato. Parlando a Pechino ad un incontro con le aziende Usa, Yellen ha detto di "credere sia nel migliore interesse di entrambi i Paesi assicurare di avere linee di comunicazione dirette e chiare ad alto livello". Scambi regolari potrebbero aiutare a monitorare i rischi economici e finanziari quando sull'economia globale pesano "i venti contrari come la guerra illegale della Russia contro l'Ucraina e gli effetti persistenti della pandemia". Janet Yellen si è detta poi "preoccupata" dalla decisione della Cina di avviare i controlli sull'export di metalli rari (gallio e germanio), essenziali per la produzione hi-tech. Incontrando a Pechino i rappresentanti delle aziende Usa in Cina, Yellen ha aggiunto che il disaccoppiamento delle economie di Usa e Cina è "virtualmente impossibile", aggiungendo che è nell'interesse di Pechino "aprire la sua economia verso un modello di mercato".