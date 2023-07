Yellen arrivata a Pechino per una visita di quattro giorni

Il segretario al Tesoro Janet Yellen è arrivata a Pechino dando il via a una visita di quattro giorni fino al 9 luglio durante la quale incontrerà alti funzionari cinesi nell'ambito degli sforzi per stabilizzare le relazioni bilaterali. Lo riferisce il network statale Cctv. Il Tesoro, nei giorni scorsi, ha anticipato che Yellen dovrebbe discutere una serie di questioni macroeconomiche e finanziarie, nonché il modo in cui gli Stati Uniti e la Cina possono "gestire responsabilmente le relazioni, comunicare direttamente sulle aree di preoccupazione e lavorare insieme per affrontare le sfide globali".