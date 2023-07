Xi a Sco, garantire sicurezza e puntare a ripresa economia

Il presidente Xi Jinping ha sollecitato gli sforzi "a tutela della pace regionale". Parlando al summit della Sco (l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai) in modalità virtuale, Xi ha rimarcato - nel resoconto dei media statali - che "la pace, lo sviluppo, la cooperazione sono le tendenze vincenti e irresistibili" e ha invitato gli altri leader del gruppo "alla cooperazione pratica e ad accelerare sul fronte della ripresa economica". Il presidente cinese si è impegnato a collaborare con i paesi della Sco per "opporsi al protezionismo". "Occorre rafforzare gli scambi e l'apprendimento reciproco", ha proseguito il leader comunista, seguendo "la giusta direzione verso il rafforzamento di solidarietà e fiducia reciproca". Jinping è tornato, poi, a promuovere la Belt and Road, la Nuova Via della Seta, il progetto infrastrutturale euroasiatico da lui fortemente voluto e presentato nel 2013. Xi ha chiesto sforzi ai Paesi della Sco per sviluppare maggiori sinergie nella cooperazione di alta qualità nell'ambito della Belt and Road Initiative "attraverso le strategie di sviluppo dei vari Paesi e le iniziative di cooperazione regionale". Xi ha definito la Belt and Road "una strada di felicità che avvantaggia il mondo", hanno riferito i media statali cinesi.