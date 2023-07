El Nino è tornato, rischio caldo record in tutto il globo. Wmo: “Governi, preparatevi”

Roma, 4 luglio 2023 – El Nino è tornato. Come previsto due mesi fa dall’Organizzazione meteorologica internazionale, dopo sette anni il mondo farà i conti con il riscaldamento dell’oceano Pacifico in grado di scatenare caldo record in viarie parti del mondo.

E’ un comunicato della stessa Wmo, agenzia specializzata dell’Onu, ad annunciare l’arrivo di El Nino, dato finora come altamente probabile ma non certo. “Aumenterà di molto il rischio di battere i record di temperatura e innescherà più caldo estremo in molte parti del mondo e degli oceani”, scrive il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas. E’ un avvertimento ai governi di tutto il globo, perché “si preparino a limitarne l’impatto sulla nostra salute, sugli ecosistemi e sulle economie”. Intervenire tempestivamente, anzi preventivamente, è fondamentale per “salvare vite”.

Ma cos’è El Nino?

Si tratta di un sistema climatico che si presenta in media ogni 2-7 anni. L'ultimo si era verificato nel 2016, l'anno il più caldo mai registrato. E’ “associato al riscaldamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico tropicale centrale e orientale”, spiega il rapporto del Wmo. Ha un impatto opposto rispetto a La Nina, che comporta invece un raffreddamento delle acque e che ha appena terminato il suo ciclo di tre anni. Nonostante una fase così prolungata della Nina il mondo ha sperimentato gli 8 anni più caldi della sua storia. Le conseguenze del Nino, sommate a quelle del riscaldamento globale, secondo gli esperti potrebbero essere dunque devastanti.