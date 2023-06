Vittime violenze a Capodanno, non avete paura e denunciate

"La ragazza vittima dell'aggressione più grave e che oggi non era presente in aula ci ha consegnato un messaggio: denunciare, non avere paura, perché la giustizia comunque funziona". Lo hanno spiegato Silvia Allai e Carlo Pellegri, i legali delle due giovani parti civili al processo in abbreviato per le violenze in piazza del Duomo a Milano, la notte di Capodanno 2022 e che oggi si è concluso con due condanne. "Loro hanno avuto la forza di denunciare" a cui si aggiunge "un'empatia da parte della Procura che per questa tipologia di reati non era scontata. L'altra nostra assistita ci dice 'ho avuto la sensazione di non essere sola'".