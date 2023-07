Un uomo si fa esplodere in un tribunale di Kiev

Un'esplosione è risuonata nel tribunale distrettuale di Shevchenkiv di Kiev. Lo hanno riferito le autorità ucraine. "Un ordigno attualmente non identificato è stato fatto esplodere da un uomo che era stato portato in udienza in tribunale", ha indicato il ministero dell'Interno ucraino, Igor Klymenko. L'individuo era stato condotto in tribunale da un convoglio militare e "per ragioni sconosciute ha fatto esplodere un ordigno, a quanto sembra in un bagno". L'autore dell'attentato "è morto sul posto. Si sarebbe fatto esplodere", ha poi segnalato su Telegram il ministro dell'Interno ucraino aggiungendo che, durante l'assalto all'edificio, due agenti del Kord (forze speciali della polizia) "sono rimasti feriti".