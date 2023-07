Uif: congelati yacht, ville e fondi russi per 2 miliardi

Roma, 4 luglio 2023 – Ville, yacht, auto di lusso e liquidità per circa 2 miliardi di euro. A tanto ammonta il valore complessivo stimato delle risorse economiche congelate in Italia a soggetti russi e bielorussi per via delle sanzioni seguite all'aggressione all'Ucraina. Lo afferma il direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria Enzo Serata nella sua relazione annuale sottolineando: "A fine giugno di quest'anno risultavano congelati 170 rapporti finanziari intestati a 80 soggetti. L'importo totale dei fondi congelati è superiore ai 330 milioni di euro".

Secondo il rapporto della Guardia di Fianza dall'inizio della guerra le fiamme gialle hanno congelato i beni di 28 oligarchi in conseguenza degli accertamenti economico-patrimoniali svolti sui soggetti indicati dall'Unione europea. Tra i beni – del valore di 2 miliardi appunto – figurano, immobili, imbarcazioni di lusso, autoveicoli, aerei, terreni, opere d'arte e quote societarie. Il dato è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, diffuso in occasione del 249esimo anniversario del Corpo.