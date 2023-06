Ue pronta a contribuire agli impegni di sicurezza per Kiev

Il Consiglio Europeo ha adottatole conclusioni sull'Ucraina e sulla difesa-sicurezza. Vieneconfermato il paragrafo in cui i 27 leader dichiarano che"l'Unione Europea e gli Stati membri sono pronti a contribuire,insieme ai partner, ai futuri impegni di sicurezza nei confrontidell'Ucraina, che aiuteranno l'Ucraina a difendersi a lungotermine, a scoraggiare gli atti di aggressione e a resistereagli sforzi di destabilizzazione". A questo proposito i Paesi membri "prenderanno rapidamente inconsiderazione le modalità di tale contributo". "Tali impegnisaranno assunti nel pieno rispetto della politica di sicurezza edi difesa di alcuni Stati membri e tenendo conto degli interessidi sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri. Il ConsiglioEuropeo continuerà ad occuparsi della questione", si leggeancora. Il Consiglio Europeo riconosce poi "l'impegno e gli sforzisostanziali dell'Ucraina per soddisfare le condizioni richiestenel suo processo di adesione all'Ue" e incoraggia Kiev "aproseguire sulla strada delle riforme". L'Unione Europeacontinuerà a lavorare a stretto contatto con l'Ucraina e asostenere i suoi sforzi per soddisfare pienamente tutte lecondizioni.