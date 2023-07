Ue, 'partenze da Libia su del 600%, situazione complicata'

"Le partenze della Libia orientale sono aumentate del 600% quest'anno. La Libia rimane una situazione molto complicata, come dimostrano i fatti recenti". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, intervenendo in Plenaria al Pe nel dibattito sulle attività Sar. "Faccio un appello affinché si arrivi a conclusione" sul nuovo patto sui migranti, ha sottolineato la commissaria. In Aula è in discussione la mozione per una missione di ricerca e soccorso europea, che per Johansson va comunque accompagnata dalla lotta ai trafficanti.