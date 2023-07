Ue, nella misura su asili prevista anche la riqualificazione

Il Pnnr italiano "prevede la creazione di circa 264.000 nuovi posti per i servizi educativi e di assistenza alla prima infanzia da zero a sei anni (Obiettivo M4C1-18, indicativamente entro il quarto trimestre del 2025). Ciò può avvenire attraverso la costruzione o la riqualificazione di asili nido, con l'obiettivo di aumentare i posti disponibili". E' quanto spiega un portavoce della Commissione Ue in merito al presunto stop di Bruxelles alla misura, riportato oggi dal Sole24ore. "La Commissione sta lavorando a stretto contatto con l'Italia per garantire la realizzazione di questa importante misura.