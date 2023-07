Tre panchine di Pistoletto a Caracalla

"Dopo aver commissionato l'illustrazione della prossima stagione a Giulio Paolini, in collaborazione con il MAXXI - dice il Sovrintendente dell'Opera di Roma Francesco Giambrone - accogliamo con gioia il dono di un altro grandissimo esponente dell'arte povera: Michelangelo Pistoletto". La Fondazione Pistoletto Cittadellarte di Biella infatti, nell'ambito del progetto 100 panchine per Roma, ha donato al Teatro dell'Opera di Roma tre panchine, opere d'arte del grande Maestro. In accordo con la Soprintendenza speciale di Roma, a seguito dei fatti avvenuti a Napoli che hanno comportato la distruzione dell'installazione della sua Venere degli Stracci, verranno installate alle Terme di Caracalla, a disposizione del pubblico che sta frequentando il Caracalla Festival 2023. Al termine del Festival le tre panchine troveranno la loro sede definitiva presso la Scuola di Danza del Teatro dell'Opera. "Accogliere l'arte in tutte le sue forme, anche l'arte figurativa contemporanea - conclude Giambrone - è una delle nostre missioni. E in un'epoca in cui l'ignoranza e il degrado arrivano a bruciare le opere d'arte nei luoghi pubblici, come successo a Napoli proprio con un lavoro di Pistoletto, per noi che ci occupiamo di musica e teatro diventa ancora più importante sostenere il dialogo e il confronto tra tutti i linguaggi artistici".