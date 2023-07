Travolta nel Varesotto, un ricercato per omicidio volontario

La Procura di Varese indaga per omicidio volontario "anche in campo internazionale" sulla morte di Giuseppina Caliandro, la donna di 41 anni investita e uccisa da un'auto sabato sera a Gemonio (Varese). La Procura spiega che vi sono "elementi a carico" di un "soggetto ricercato" che "dovranno essere verificati e confermati". L'identità del sospettato è stata inserita nei database dei ricercati a livello internazionale. Nelle prime ore si era pensato a un pirata della strada ma alcune testimonianze hanno indirizzato le indagini dei carabinieri sull'omicidio volontario. L'uomo ricercato, forse dopo una lite, l'avrebbe investita per poi fuggire scontrandosi con un'altra auto parcheggiata. Giuseppina Caliandro era morta in ospedale.