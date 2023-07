Tajani vede la leader dell'opposizione bielorussa Tikhanovskaya

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Palazzo Chigi la leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya, alla quale "ho ribadito il sostegno del governo italiano alle legittime aspirazioni democratiche del popolo bielorusso. Siamo preoccupati - scrive Tajani su Twitter postando le foto dell'incontro - per l'appoggio del governo di Minsk all'aggressione russa contro l'Ucraina e per il dispiegamento di testate nucleari russe in Bielorussia".