Soldato israeliano ucciso durante operazione a Jenin

Un soldato israeliano è stato ucciso da "fuoco vero" durante un'operazione in corso nel campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania occupata, ha detto l'esercito israeliano in una dichiarazione diffusa poco dopo la mezzanotte. "Stanotte un sottufficiale in servizio di combattimento è stato ucciso da colpi di arma da fuoco durante l'operazione contro l'infrastruttura terroristica nel campo di Jenin", ha detto l'esercito.