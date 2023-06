Serie A al via il 20 agosto, si chiude il 26 maggio

La Serie A prenderà il via il prossimo 20 agosto, mentre la chiusura del campionato è prevista per il 26 maggio 2024. E' quanto rende noto la Lega Serie A che ha fissato per mercoledì 27 settembre un turno infrasettimanale. Quattro le soste previste per la Nazionale (il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024)