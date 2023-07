Schinas, l'Europa sta voltando pagina sulla migrazione

"L'Europa dopo decenni di fallimenti sta voltando la pagina sulla migrazione. C'è ancora lavoro da fare e sostentiamo i colegislatori nel finire il lavoro. Non si è mai visto tale consenso tra le parti e il nostro obiettivo è chiudere prima che si vada a alle elezioni perché toglie ai populisti l'argomento che l'Europa non è in grado di intervenire sulla migrazione". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas. "Le soluzioni alla migrazione possono essere trovate solo con un approccio globale europeo che tenga contro della protezione delle frontiere, del lavoro con i Paesi terzi per ridurre le partenze, della lotta ai trafficanti, dell'assistenza internazionale con rispetto per i diritti umani, delle vie legali d'ingresso nell'Ue e dei rimpatri per chi non ha diritto a restare: ognuno di questi aspetti è necessario. Focalizzare l'attenzione solo su uno di questi aspetti, e dire che il resto non conta, intossica il dibattito". "Un giorno le operazioni di ricerca e soccorso europee emergeranno da Frontex, piuttosto che costruire un meccanismo da zero" ha detto Schinas rispondendo a una domanda di un membro della commissione Libe del Parlamento Europeo sulla necessità di salvare vite umane nel Mediterraneo.