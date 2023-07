Santanchè, verso me pratiche sporche e schifose,ora segno tutti

Dalla stampa arrivano "pratiche sporche e schifose". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato sottolineando che "se non fosse per il rispetto che porto per quest'aula dopo l'uscita proditoria del Domani chiuderei qua il mio intervento ma, aspettando un segno concreto da parte di tutti i colleghi provo a riprendere il filo del mio intervento". "Contro di me è in atto una strumentalizzazione politica. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio. Sono qui per il rispetto che si deve a questo luogo e ai cittadini che rappresentiamo", ha aggiunto la ministra.