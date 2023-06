Santa Sede, Zuppi riferirà al Papa in vista di ulteriori passi

Si conclude la missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca inviato dal Papa per individuare "iniziative umanitarie, che possano aprire percorsi per il raggiungimento della pace". "I risultati della visita saranno portati alla conoscenza del Santo Padre, in vista di ulteriori passi da compiere, sia a livello umanitario che nella ricerca di percorsi per la pace", riferisce la Santa Sede.