Salvini, 'spero il Codice della Strada sia legge in autunno'

"Spero che il nuovo Codice della Strada diventi legge in autunno". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini alle Morning news di Canale 5 riassumendo le principali novità della norma varata dal governo. "Nelle nuove norme prevediamo più controlli e più sanzioni per chi guida chattando o telefonando", ha ricordato Salvini, "più educazione, più regole, più sanzioni". "Ora tocca al Parlamento", ha ricordato Salvini, sottolineando: "intanto faccio un appello ai genitori: non date ai vostri figli macchinoni che non sono in grado di gestire".