Quest'anno il dividendo di Fininvest scende a 100 milioni

L'assemblea di Fininvest, la primatenuta dopo la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi, hadeliberato il dividendo per quest'anno da distribuire agliazionisti: sarà di 100 milioni contro i 150 milioni dell'annoscorso, con un calo da attribuire a componenti straordinarie. L'holding di famiglia, che detiene tra l'altro circa la metàdi Mfe-Mediaset controllandola pienamente e il 30% di BancaMediolanum, è controllata attraverso una serie di 'scatole'. Lequattro che facevano direttamente capo al fondatore sono laHolding italiana prima (con il 17,15% del capitale), seconda(15,72%), terza (7,83%) e ottava (20,48%). Alla figlia Marinaappartiene la Holding italiana quarta (7,65%), a Piersilvio laHolding italiana quinta (7,65%) mentre Barbara, Eleonora e Luigipartecipano in parti uguali della Holding italiana quattordiciche controlla il 21,42% di Fininvest. Il Cda di Fininvest nominato dall'odierna assemblea è statoconfermato in toto, con presidente Marina Berlusconi eamministratore delegato Danilo Pellegrino. Lo rende noto unportavoce del gruppo. Il Consiglio di amministrazione dellaholding di famiglia dei Berlusconi non ha quindi sostituito loscomparso Niccolò Ghedini e il board risulta così composto anchedai consiglieri Barbara Berlusconi, Luigi Berlusconi, PierSilvio Berlusconi, Adriano Galliani, Ernesto Mauri e SalvatoreSciascia.