Putin, è in corso una guerra ibrida contro la Russia

"E' in corso una guerra ibrida contro la Russia": lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo primo intervento dopo l'ammutinamento di Wagner allo Sco, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shangai. Lo riporta Tass. "La Russia continua a resistere con fiducia alle pressioni esterne e alle sanzioni", ha assicurato il presidente russo. "Il popolo russo è unito come mai prima d'ora", ha aggiunto.