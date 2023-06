Prima notte a 600 metri per minatori sardi in lotta

E' trascorsa abbastanzatranquillamente la prima notte a 600 metri di profondità per ilgruppo di minatori sardi che da ieri mattina sono asserragliatiin due pozzi nella miniera di Genna Tres Montis a Silius, a 50chilometri da Cagliari, nella provincia del Sud Sardegna. Oggi c'è attesa per l'incontro in Regione al quale sono statiinvitati, tra gli altri, l'Igea, la società in house che finora ha gestito il giacimento di Fluorite e quarzo, e il nuovoconcessionario privato, la Mineraria Gerrei. I sindacati e i 34operai sollecitano risposte per garantire il futurooccupazionale a tutti i lavoratori oltre al pagamentodell'ultima mensilità arretrata e il passo indietro su alcunipossibili trasferimenti a 200 km di distanza dal sitoestrattivo. "Oggi è una giornata importante perché urge trovare unasoluzione che possa permettere di fare uscire dalla miniera quei lavoratori in protesta - dice all'ANSA Giampiero Mancadella Filctem Cgil di Cagliari - andremo alla riunione conquesto spirito e questo intento".