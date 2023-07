Patuelli, parlate con banca prima di difficoltà con mutuo

I mutuatari con tasso variabile che afrontano l'aumento della rata "devono porre il problema alla banca prima che il problema esploda" perchè così gli istituti possono, se i clienti sono in regola con i pagamenti, ridiscutere e rimodulare di comune accordo la durata e l'importo" o usare gli strumenti delle surroghe o i fondi pubblici per chi si trova in difficoltà come il Fondo Gasparrini. Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli intervistato a Skytg24 secondo cui "vi è una rigidezza, che non dipende dalle banche, derivante dalle norme dell'autorità europea Eba che è rigidissima per le ristrutturazioni dei mutui".