Parte la scelta dei nuovi euro, l'ambiente domina i temi

Da oggi al 31 agosto i cittadini europei potranno scegliere i temi dei nuovi euro di carta, che nei prossimi anni sostituiranno le vecchie banconote ormai in circolazione da oltre 20 anni. La Banca centrale europea ha avviato un'indagine - online e telefonica - per sondare le preferenze degli europei su sette temi preselezionati dal Consiglio direttivo, di cui molti legati all'ambiente. Non ci sono ancora immagini tra cui scegliere, perché verranno elaborate dopo la selezione dei temi. Si parte dagli uccelli, come simbolo di libertà e del desiderio degli europei di costruire 'nidi' e società in cui coltivare e tutelare il futuro. Un altro tema, più astratto, è 'Valori europei rispecchiati nella natura', che cerca un collegamento tra gli elementi fondanti dell'Ue (libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani) e il rispetto per la natura e la conservazione dell'ambiente. Più concreto è invece 'I fiumi d'Europa valicano le frontiere', perché "creano un collegamento fra di noi e con la natura", sottolinea la Bce. Ci sono poi i temi che indagano sull'identità dell'Unione: 'Cultura europea', 'La nostra Europa, noi' e 'Mani: insieme costruiamo l'Europa'. Infine, uno dedicato al futuro e all'innovazione: 'Il futuro ti appartiene'. "Stiamo lavorando a una nuova serie di banconote ad alta tecnologia, al fine di ostacolare le falsificazioni e ridurre l'impatto ambientale", ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo. Il processo di selezione dei temi e dei disegni prenderà diversi anni, e il tema definitivo non si avrà prima del 2026. Le nuove banconote entreranno quindi in circolazione non prima del 2029.