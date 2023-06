Mosca, Wagner non combatterà più in Ucraina

Il presidente del comitato di Difesadella Duma Andrey Kartapolov ha reso noto che il fondatore dellaWagner Yevgeny Prigozhin non ha voluto firmare il contratto conil ministero della Difesa russo. E quindi il suo gruppo noncombatterà più in Ucraina. Kartapolov ha ricordato che già primadell'ammutinamento il ministero della Difesa aveva chiesto a"tutti i gruppi che svolgono compiti di combattimento di firmareun contratto. Tutti hanno iniziato a prendere questa decisione.Tranne Prigozhin. Gli fu detto che la Wagner non avrebbe piùpreso parte all'operazione militare speciale e non ci sarebberostati finanziamenti o forniture".