Modulblok cede 60% a Equinox III, 'continuità per crescere'

Il fondo di Private Equity di diritto lussemburghese Equinox III ha acquisito dall' azionista unico Mauro Savio, il 60 per cento della Modulblok S.p.A., azienda friulana specializzata nella produzione di scaffalature e soluzioni di stoccaggio per la logistica. Obiettivo dell'operazione, in cui Savio rimane azionista al 40%, è avviare il consolidamento del mercato italiano, per posizionare Modulblok come leader di riferimento nel segmento dei carichi medio-pesanti sismo-resistenti. Nata nel 1976, sede a Pagnacco e stabilimento ad Amaro (Udine), 129 dipendenti, Modulblok controlla il 73,3% di Logaut (automazione logistica); nel 2022 ha sviluppato un fatturato consolidato di 45 milioni di euro con un EBITDA di 6,8 milioni. L'ingresso di Equinox conferma la governance: Mauro Savio e Marco Maion rimangono rispettivamente Presidente e a.d.. "Continuità per crescere", ha definito Mauro Savio l'operazione, indicando che lo scopo è "incrementare quanto fatto con le nostre forze. Oggi o si rischia di essere spazzati via o si tenta di restare protagonisti aprendo il capitale a realtà esterne. Abbiamo svolto una attenta analisi del mercato europeo e del Nord America e individuato realtà interessanti". Il mercato italiano del settore è frammentato in piccole realtà, in Europa e nel resto del mondo le dimensioni sono più grandi, quindi l'idea è creare una importante realtà nazionale per poi sbarcare in Europa e nel Nord America.