Messico: trovato morto il giornalista Sanchez Iniguez

Il giornalista Luis Martín Sánchez Iñiguez, corrispondente nello stato nordoccidentale di Nayarit del quotidiano messicano 'La Jornada', è stato trovato morto dopo che ne era stata denunciata la sparizione. Lo ha annunciato lo stesso giornale di Città del Messico. "Un corpo trovato nella località di Huachines, nel comune di Tepic, è stato identificato come quello di Luis Martín Sánchez Iñiguez, 59 anni, corrispondente del quotidiano La Jornada scomparso da mercoledì", si legge sul suo internet del quotidiano che nel dare la notizia cita le "autorità locali". L'assenza del giornalista - spiega La Jornada - era stata segnalata venerdì pomeriggio dalla moglie Cecilia López presso la Procura generale dello Stato, denunciando che ignoti avevano prelevato Luis Martín da casa sua insieme al suo computer, al suo cellulare e a un hard disk. Organizzazioni umanitarie, comitati per la difesa dei diritti umani e associazioni giornalistiche hanno condannato l'omicidio che, secondo la locale Procura generale, deve essere messo in relazione con l'attività professionale della vittima.