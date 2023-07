Meloni, metteremo a terra il Pnrr, costi quel che costi

Sul Pnrr "non è in gioco il governo ma la modernzzzazione dell'Italia e la sua credibiità a livello internazionale. C'è chi tifa perché si fallisca come se non fosse interesse" di tutto il Paese. "Vi assicuro che i fondi li metteremo a terra costi quel che costi, modificheremo le parti che non vanno bene priviligeremo il profilo strategico" negli investimenti, "contratteremo con la Ue, faremo le norme necessarie a superare le lungaggini e le difficolta degli enti locali. Se qualcuno vuole rimanere a guardare vorrà dire che quando avremo terminato avrà imparato una lezione". Così la premier Giorgia Meloni ad Assolombarda.