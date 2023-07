Media, Zelensky domani da Erdogan a Istanbul

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà a Istanbul dove avrà un incontro con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan prima del vertice Nato in programma a Vilnius l'11 e il 12 luglio. Lo fa sapere il quotidiano turco filogovernativo Sabah mentre la notizia non è ancora stata confermata o smentita ufficialmente. L'incontro è in programma domani secondo un articolo pubblicato da Bloomberg sul proprio sito.