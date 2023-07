Mattarella in Patagonia, poi visita ufficiale in Paraguay

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è oggi a Punta Arenas, in Patagonia, nell'ambito della visita ufficiale in Cile. A Punta Arenas, Mattarella visiterà il Forte Bulnes, il Museo Salesiano Maggiorino Borgatello, il Círculo Italiano e il Mausoleo della Fratellanza Italiana. In serata, il presidente della Repubblica si sposterà in Paraguay, per la seconda parte della visita ufficiale. Si tratta della prima visita di un capo di Stato italiano in Paraguay. Domani, dopo aver deposto una corona al Pantheon Nazionale degli Eroi di Asunción, Mattarella incontrerà, al palazzo Presidenziale, il Presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Al termine dei colloqui, sono previste dichiarazioni alla stampa e una colazione offerta in onore del Capo dello Stato italiano. Mattarella visiterà quindi la Scuola italiana di Asunción, accompagnato da una rappresentanza della Società Dante Alighieri. Nel pomeriggio avrà un colloquio con il Presidente eletto della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña e, successivamente, incontrerà i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati al Palazzo Legislativo. Sempre il 7 luglio pomeriggio, il Presidente Mattarella visiterà il Centro Culturale "El Cabildo" e il Museo del Barro. Sabato 8 luglio, prima di far rientro a Roma, accompagnato dal Presidente della Repubblica del Paraguay, visiterà la Diga Idroelettrica di Itaipu a Ciudad del Este.