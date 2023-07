Le banche britanniche superano gli stress test della Boe

Tutte le grandi banche britanniche hanno superato gli stress test della Bank of England, che aveva ipotizzato uno scenario fosco di alta e persistente inflazione, tassi di interesse in crescita, profonde e simultanee recessioni nelle economie globali, con disoccupazione significativamente più alta e una caduta dei prezzi degli asset. "Riflettendo la resilienza costruita dalle banche negli ultimi anni, i risultati indicano che il sistema bancario britannico sarebbe in grado di reggere il severo scenario macroeconomico e avrebbe la capacità di supportare le famiglie e le imprese attraverso il periodo di stress", afferma la banca d'Inghilterra. Al test hanno partecipato Barclays, Hsbc, Lloyds, Natwest, Notionwide, Santander Uk, Standard Chartered e Virgin Money, che nel complesso detengono una quota di mercato di circa il 75% nei finanziamenti all'economia britannica. A livello aggregato gli indici di capitale sono stati in grado di restare "ben al di sopra" del livello minimo di 6,9% di Cet1 fissato dalla Boe, scendendo dal 14,2% iniziale a un minimo di 10,8%.