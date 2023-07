La Borsa di Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,7%

La Borsa di Milano chiude in rialzo la seduta con il Ftse Mib, l'indice di riferimento, in rialzo dello 0,7% a 28.446 punti. Tra i titoli in evidenza Generali (+3,3%) e Mediobanca (+1,5%), in scia tutti i titoli finanziari. Intesa Sanpaolo è salita dell'1,5%, Banco Bpm dell'1,8%, Nexi del 2,78 per cento. Bene anche Eni (+1,74%) e Saipem (+3,1%). Tra i peggiori scivolano Amplifon (-3%) e Diasorin (-1,8%).