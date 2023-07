Kuleba, 'la Nato ha rimosso il Map per Kiev'

La Nato ha deciso di eliminare l'obbligo per Kiev di seguire il Piano d'Azione per l'Adesione (Membership Action Plan, Map) come parte del percorso di adesione all'Alleanza atlantica: lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "A seguito di intensi colloqui, gli alleati della Nato hanno raggiunto un consenso sulla rimozione del Map dal percorso di adesione dell'Ucraina. Accolgo con favore questa decisione a lungo attesa che accorcia il nostro percorso verso la Nato", ha scritto Kuleba sul social alla vigilia di un vertice Nato in Lituania.