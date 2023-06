Istat, a maggio +21mila occupati su mese, +383mila su anno

A maggio 2023 prosegue la crescitadell'occupazione, secondo i dati Istat, ma rallenta il ritmo:l'incremento è dello 0,1%, pari a 21 mila occupati in piùrispetto ad aprile. Rispetto all'anno precedente, gli occupatisono 383 mila in più (+1,7%), per effetto dell'aumento deidipendenti permanenti e degli autonomi che ha più che compensatola diminuzione dei dipendenti a termine. Il confronto mensilemostra una crescita degli occupati tra gli uomini, gli autonomi,i 25-34enni e tra chi ha almeno 50 anni e un calo tra le donne,i dipendenti a termine, tra i più giovani (15-24 anni) e i35-49enni.